Prej kohësh pritetj një lajm i tillë për tifozët e Monacos. Joao Moutinho ka rinovuar më në fund kontratën me klubin e principatës duke larguar çdo dyshim për të ardhmen e tij teksa lojtari hodhi firmën në rinovimin deri në vitin 2020. Mesfushori portugez që luan që prej vitit 2013 në Principatë ishte në ditët e fundit të kontratës me Monacon dhe pas shumë negociatash me klubin u gjet akordi për rinovimin, duke larguar kështu edhe zërat për një largim me parametër zero. Për Moutinhon nuk mungonin ofertat që nga Seria A e Primera Division por edhe Premier League dhe kampionati kinez.

