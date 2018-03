Dëmtimi gjatë stërvitjes i Spinazzolas në gjurin e djathtë e ka detyruar futbollistin e Atalantës të kthehet në Itali, për t’iu nënshtruar testeve më të detajuara mjekësore dhe nisur fazën riaftësuese. Di Biago foli për 3-4 ndryshime krahasuar me formacionin që nisi ndeshjen me Argjentinën. Një i përket Candrevas, që do të marrë vendin e Chiesas në tredhëmbëshin sulmues, ku bëjnë pjesë gjithashtu Insigne dhe Immobile. Në mesfushë do të ketë hapësirë për Pellegrinin në vend të Verratit, ndërsa në mbrojtje mund të aktkvizohet Zappacosta në të djathtë, me Florenzin që pritet të ulet në stol. Sa i përket portës, është radha e Gigio Donnarummas.

