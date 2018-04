Ekzaktësisht një muaj nga data e programuar, Milani dhe Interi rikthehen për të luajtur “Derbin e Madoninës”, më saktë takimin e tyre të prapambetur, që më datë 4 mars u shty bashkë edhe me gjithë ndeshjet e tjera të asaj dite, pas humbjes tragjike të qendërmbrojtësit të Fiorentinës dhe përfaqësueses italiane Davide Astori.

Padyshim është mundësia e fundit e “kuqezinjve” për të kapur trenin Champions”, sepse pas këtij dueli të dy ekipet do të kenë nga vetëm tetë takime deri në mbylljen e sezonit. Për momentin treshja Roma-Inter-Lazio ndahet nga thjesht tre pikë në klasifikim, ndërsa Milani aktualisht pozicionohet në vendin e 6, i distancuar me plot 8 pikë nga “zikaltërit”.

Natyrisht nëse derbi do të ishte luajtur në fillim të marsit skuadra e Gattusos do të kishte mundësi shumë të mira për të fituar, pasi Interi asokohe regjistronte vetëm dy fitore në 11 ndeshjet e fundit, periudhë ku ekipi grumbulloi vetëm 12 pikë gjithsej, për më tepër edhe vetë kapiteni i “zikaltërve” do të zbriste në “Giuseppe Meazza” pas një muaji jashtë fushave të lojës dhe sikur të mos mjaftonte kjo gjë, Spalletti kishte edhe një ndër futbollistët më të rëndësishëm, kroatin Ivan Perisiç krejtësisht jashtë forme.

Sigurisht java shtesë pa ndeshje influencoi shumë më tepër te ekipi i Interit, që u rikthye jo vetëm te fitoret, por gjithashtu edhe te loja e mirë, që për hir të së vërtetës skuadrës së Spallettit i mungonte prej kohësh. Tani Interi ka fituar po të njëjtën siguri dhe duket se luan lirshëm, me lojtarët që shfaqen të bashkuar dhe me një freski fizike për t’u admiruar, gjithsesi pika e kthesës natyrisht duhet konsideruar përballja me Napolin, ku skuadra e Sarrit u limitua me vetëm dy gjuajtje në kuadrat gjatë gjithë takimit.

Nëse fitonte ekipi i Gattusos, asokohe Milani do të shkurtonte diferencën në vetëm 4 pikë, ndërsa tani “kuqezinjtë” do ta gjenin veten të distancuar 5 pikë larg Interit, gjithsesi këtë herë gjërat janë shumë më ndryshe, pasi deri në fund të kampionatit mbeten më pak javë për t’u luajtur. Zikaltërit paraqiten me moral të lartë, pas dy fitoreve radhazi ndaj Sampdorias dhe Veronës, për më tepër pa pësuar, sidoqoftë ekipi i Spallettit në kalendar ka 3 impenjime radhazi jashtë fushe, kështu që një barazim do të ngjante si fitore, pasi do të linte përfundimisht jashtë luftës për Champions një kundërshtar të drejtpërdrejtë.

Në rivalitetin për zonës Champions natyrisht shumë pritet të vendosin edhe dy skuadrat romane, prandaj duket pothuajse e pamundur që dy klubet e famshëm nga Milano të lënë jashtë pikërisht Romën me Lazion. Juventusi i këtyre viteve është i pakonkurrueshëm në Serinë A, kështu që disfata në Torino nuk është se e ka frenuar entuziazmin e “kuqezinjve”, sidoqoftë është e qartë që Gattuso ka një ekip më të ri në dispozicion, të cilit i mungon eksperienca. Vetë 40-vjeçari kalabrez ka insistuar te ky detaj, pasi Milani i tij ka pësuar gola naivë pikërisht në 20 minutat e fundit, si me Arsenalin ashtu edhe Juventusin, gjithsesi Genaro Gattuso nuk kërkon alibi, teksa i tërheq vërejtjen as më pak e as më shumë, por vetë kapitenit të ekipit Leonardo Bonucci, për kërkesën ndaj drejtuesve të klubit për të blerë futbollistë me emër dhe me më shumë përvojë.

Ndryshe nga ekipi i Interit, Milani ka 3 ndeshje radhazi në shtëpi, e në pamje të parë edhe një kalendar më të favorshëm, sidoqoftë në mungesë të mesfushorit argjentinas Lucas Biglia, Gatuzo ka premtuar se do të dërgojë në fushë Rikardo Montolivon. Në fazën e parë, pothuajse 6 muaj më parë, Interi ia doli mbanë për të rrëmbyer 3 pikët, falë 3 golave të Ikardit, e një 11-metërshi të dhuruar në sekondat e fundit, mbi të gjitha tepër naiv nga ana e zviceranit Rikardo Rodrigez, ndërsa përballja e fundit është regjistruar në Kupën e Italisë, ku goli i sulmuesit të ri Cutrone në kohën shtesë, shërbeu për të eliminuar zikaltërit.

Interi vazhdon të kryesojë 78 me 76 bilancin e përgjithshëm në 220 ndeshjet ndërmjet tyre, ndërkaq derbi i radhës është programuar në orën 18:30 dhe ky takim i është besuar arbitrit të ri puljez, 36-vjeçarit Marco Di Bello.