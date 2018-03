Muhamed Salah dëshmoi pasditen e djeshme se është lojtari më në formë për momentin, teksa shënoi 4 gola dhe asistoi të 5-tin në fitoren 5-0 të Liverpoolit ndaj Watfordit. Gjithsesi ylli egjiptian dëshmoi edhe njëherë se përveçse një futbollist i madh, është edhe një njeri me vlera të jashtëzakonshme.

Në përfundim të sfidës, para se të falënderonte shokët e skuadrës, Salah shkoi dhe përqafoi portierin kundërshtar Orestis Karnezis, duke i kërkuar ndjesë këtij të fundit, se i kishte shënuar 4 herë.

Egjiptiani i ka shënuar edhe herë tjetër portierit grek, në gushtin e 2016-ës, kur Roma mposhtte Udinesen me rezultatin 4-0. Aktualisht Muhamed Salah kryeson i vetëm renditjen e golshënuesve të Premier Leagues, me 28 gola të shënuar, 4 më tepër se Harry Kane.

Mo Salah APOLOGISED to the Watford keeper after sticking four past him.