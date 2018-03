Humbja ndaj Partizanit nuk duhet përjetuar si fundi i botës tek Luftëtari, pasi një ndalesë e tillë në transfertë është diçka normale. Madje gjithçka mund të konsiderohet brenda normalitetit pasi bluzinjtë vinin nga një ecuri rekord prej 11 ndeshjesh pa humbje, duke u konsideruar si skuadra e momentit në kampionat. Në Selman Stërmasi gjirokastritët kanë dhuruar një nga ndeshjet më të dobëta të këtij edicioni nën drejtimin e trajnerit Hasan Lika. Një humbje që djeg pikërisht për lojën e treguar por që mund të shihet si një sinjal pozitiv pasi ul me këmbë në tokë skuadrën pas ecurisë rekord. Në Gjirokastër nuk duhet të shqetësohen për zhgënjimin e javës së 24-ët, por për ecurinë që duhet të ketë skaudra në 12 javët e mbetura. Diferenca e Luftëtarit me Kukësin e vendit të dytë është 8 pikë me skuadrat që do të përballen me njëra tjetrën ditën e mërkurë. Ndërkohë vendi i 3-të që për momentin mbahet nga Flamurtari është vetëm 2 pikë larg dhe objektivi që mbetet Europa është mëse i arritshëm. Sezoni i kaluar duhet të shërbejë si mësim për luftëtarin, që gjatë të gjithë sezonit ishte një pretendent për të shkuar në europa league, duke lëshuar pikërisht në fund. Këtë edicion duhet një sprint final perfekt për të siguruar vizën drejt Europës dhe pikërisht kjo duhet të shqetësojë drejtuesit, për ti siguruar skuadrës kushtet dhe qetësinë ti shkojë deri në fund objektivit të vendosur.

