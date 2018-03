Santiago Bernabeu e vwrshwllen, mediat humbasin durimin, por trajneri Zidane i del në mbrojtje duke shfaqur vlerësim për të. Ky sezon mund të cilwsohet disi i komplikuar për Karim Benzema, që numëron vetëm 8 gola në 33 takime,4 prej të cilëve në 22 ndeshje të La Ligas. E përditshmja As shkon më tej duke bwrë një krahasim me Gonzalo Higuain, që me siguri do të marrë pëlqimin këtij të fundit.

Benzema ,numëron 44 gola më pak se Higuain që kur ky i fundit është larguar lexohet në një prej titujve të të përditshmes prestigjoze madrilene. Shifrat nuk e justifikojnë përkrahajen që Zinedine Zidane shfaq kundrejt tij vijon më pas artikulli.

Që nga viti 2013, vit në të cilin rrugët e Gonzalo Higuain dhe Karim Benzem u ndanë me argjentinasin që u transferua në Itali për t’i lënë rugë të lirë francezit në kampin e Realit, Higuain ka shënuar plot 145 gola ndërkohë që Benzema vetëm 101 duke bërë që Los Blancos të ndejnë keqardhje pwr largimin e 30-vjeçarit argjentinas. Lojtari që mban veshur fanellën e Realit në statistika arrin të shënojë vetëm 1/3 e golave të argjentinasit. Ndërkohë që kur të dy operonin në fushën e Bernabeut lojtarët kishin një diferencë minimale në golat e shënuar.

Po në shrkimin e As më pas lexohet se pas largimit të Higuain të tjerë lojtrë ndalën sw veshuri fanellën e klubit mbretëror si Morata apo Mariano, për të njëjtin motiv për të gjetur më shumë hapësirë.Aktualisht Benzema shënon përafërsisht një herë në 287’ minuta.

Nga ana tjetër e medaljes Benzema vlerësoht nga tekniku Zidane sepse i jep skuadrës një shtysë të mirë, sidomos Cristiano Ronaldos, duke i krijuar hapësira dhe duke i dhuruar asiste dhe më kualitet ndërkohë që Higuain, Morata dhe Mariano krijonin hije për portugezin. Francezi vlerëson mbështetjen e teknikut dhe të Presidentit Perez por dhe të vetë Ronaldos, duke vijuar në rrugën e tij të cilën mesa duket nuk mund ta cënojnë as titujt e mediave ndaj Higuain nuk ka arsye madhore për të humbur buzëqeshjen.