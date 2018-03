Trajneri i Milanit Genaro Gattuso do të firmosë rinovimin e kontratës që parashikon edhe për 3 vjet qëndrimin tij në stolin e kuqezinjve, më parë se skuadra e tij të udhëtojë drejt Torinos për sfidën me Juventusin ditën e shtunë. Administratori Marco Fassone dhe drejtori sportiv Massimiliano Mirabelli kishin përcaktuar me kohë takimin me trajnerin kalabrez për të diskutuar mbi vazhdimësinë e tij që më saktë mund të definohet si një festë e vogël, e cila do të përfundojë me tymin e bardhë, konfirmimin e tij në krye të Mianit edhe për 3 vitet e ardhshme duke bërë që kontrata e tij aktuale që skdonte në vitin 2019-të të jetë e vlefshme deri në 2021-in. Tashmë mungon vetëm firma që do të hidhet gjatë këtyre ditëve. Milani i të ardhmes do të nisë nga Gattuso që përkon të jetë boshti i palëvizshëm i kësaj skuadre, një pikë e fortë referimi.

Gattuso mori rolin e trajnerit të të rinjve të Milanit majin e shkuar duke firmosur një kontratë dy-vjeçare që parashikonte një pagë prej 120.000 mijë eurosh në sezon. Por në fund të muajit nëntor pas shkarkimit të Montellës, busulla e orientoi Mirabellin drejt Gattusos, të cilin e konsideronte si profilin e duhur dhe disponibël, çka rezultoi të ishte zgjedhja e drejtë dhe një ndër më të mirat për organikën dhe suksesin e kuqezinjve.