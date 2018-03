Nuk ka dyshime, Milan zgjedh të vazhdojë me Gattuso-n. Gjatë pauzës së kombëtareve janë fiksuar kontaktet e para zyrtare mes Rino Gattusos dhe drejtuesve të Milanit për të përcaktuar detajet e kontratës së re për vazhdimësinë e trajnerit në kryë të stolit kuqezi. Vetë drejtori sportiv i Milanit, Mirabelli deklaroi se nuk ka asnjë dyshim mbi faktin se Gattuso do të qëndrojë te Milani edhe për shumë vjet, duke konfirmuar se pas pak ditëve do të realizohen dhe takimet për rinovimin e kontratës.

Për momentin Gattuso është i lidhur me Milanin, në bazë të një akordi që skadon në 30 qershor, i angazhuar te Milani që nga 1 korriku i 2017-ës si trajner i skuadrës së të rinjve, edhe sot Gatuso merr të njëjtën rrogë që i ishte përcaktuar kur drejtonte skuadrën e ‘Primavera-s” kuqezi, 120 mijë euro neto në sezon. Një shifër që vetë trajneri nuk deshi të prekej për tu përmirësuar 27 nëntorin e kaluar, kur zuri vendin e Montellës duke marë drejtimin e skuadrës së parë.

Natyrisht që në kontratën e re përmirësimi i aspektit ekonomik do të jetë i ndjeshëm. Skadenca do të fiksohet deri në 30 qershor të vitit 2020, ndërsa paga do të jetë të paktën 2 milionë euro në sezon plus bonuset.

Finalja e sezonit gjithsesi nëse arrihet një vend në Champions dhe suksesi në Kupën e Italisë mund të sjellë një rritje të mëtejshme të pagës, duke qenë se Montella paguhej 3.5 milionë euro neto në vit. Gattuso në këto muaj në stolin e Milanit ka përmuirësuar ndjeshëm rendimentin e skuadrës edhe pse ju desh ta merte detyrën në një moment delikat, dhe si debutues duke qenë se për të është eksperienca e parë si trajner në Serinë A. Milani ka vendosur t’i japë besim jo vetëm në bazë të rezultateve që ka arritur deri tani, por edhe sepse Gattuso është konfirmuar para së gjithash nga vetë lojtarët që drejton. Mbështetja e tifozëve kuqezi është totale, jo vetëm për të kaluarën e tij si futbollist i Milanit, por edhe sepse me të në drejtim skuadra ka rigjetur forcën dhe kurajon.