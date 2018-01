Flamurtari lëvizi shpejt në merkato, teksa që në dhjetor konfirmoi afrimet. Gjatë fazës përgatitore grupi i lojtarëve ishte i plotë dhe kjo për trajnerin Duro ishte një lajm shumë i mirë. Dje rinisi kampionati, me një fitore epike ndaj Partizanit në minutat shtesë dhe tashmë vlonjatët kanë ngushtuar në gjashtë pikë diferencën me Skënderbeun kryesues. Por së fundmi ka një zhvillim të rëndësishëm në merkato.

Argjent Gafuri, mesfushori i djathtë që firmosi në dhjetor pas përfundimit të kontratës me Renovën, nuk do të jetë pjesë e Flamurtarit në vijim. 28-vjeçari pritej titullar në ndeshjen me të kuqtë, por çuditërisht nuk ishte as në pankinë. Arsyeja është e thjeshtë, Gafuri nuk do të jetë pjesë e vlonjateve.

Mesfushori ka kërkuar largimin dhe e gjitha ka qenë për shkak se e kishte të vështirë të qëndronte larg familjes. Te Flamurtari nuk e kanë kundërshtuar dëshirën e lojtarit, duke e lënë të lirë, edhe pse për trajnerin Duro prishen disi planet.

Një rast i tillë më parë i ka ndodhur edhe Partizanit, që afroi vitë më parë në ekip Mentor Zhdrellën, që për vite me radhë shpallej lojtari më i mirë në Kosovë, por në fund fantazisti u largua me të njëjtin pretekst: nuk mund të qëndronte larg familjes.

Related