Pas Luksemburgut dhe Maltës, së fundmi Federata Shqiptare e Futbollit ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me homologen e saj në Finlandë në lidhje me shkëmbimin e arbitrave në ndeshjet respektive.

Por jo vetëm në këtë pikë. Sipas asaj që bën me dije Sektori i Arbitrimit në FSHF, shkëmbimet e arbitrave me përvojë, si dhe ata të perspektivës do të gjykojnë në takime të veçanta në Superiore, në Kategorinë e parë dhe anasjelltas. Po kështu edhe treshe tona të gjykimit do të arbitrojnë në ndeshje të kampionatit finlandez, në momentin që ai do të nisë. Kurset e trajnimit, do të planifikohen nga ana e të dyja federatave për arbitrat e rinj. Në momentet e volitshme, FSHF do të kërkojë arbitra nga Finlanda për ndeshje të rëndësishme në Kategorinë Superiore dhe të Parë, si në këtë sezon, ashtu edhe në sezonin e ardhshëm.