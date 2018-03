Duhet rigjetur fitorja dhe golat qe mungojnë prej 3 ndeshjesh. Shpëtim Duro kërkon reagimin e Flamurtarit që i duhet të hedhë pas dy disfatat e pësuara në takimet e fundit, ku skuadrës dhe trajnerit i është dashur të përballet me një situatë kritike për sa i përket mungesave. Edhe për sfidën e kësaj fundjave me Laçin, infermeria e skuadrës vlonjate mbetet e mbipopulluar, me trajnerin Shpëtim Duro që nuk do të ketë në dispozicion lojtarë të rëndësishëm, si Muarem Muarem, portierin e parë Nurkovic dhe Tounkara, ndërkohë që mbeten në pikëpyetje Ditmar Bicaj dhe Zhufo, gjendja e të cilëve do të vlerësohet me kujdes deri para sfidës së kësaj fundjave me Laçin. Trajneri gjithsesi në krahasim me takimin e fundit në Shkodër ku ju desh të improvizonte gjithë repartin e mesfushës, shikon t’i rikthehen dy lojtarë të rëndësishëm, Sidibe dhe Useini që kanë shlyer pezullimin për shkak kartonash dhe janë të gatshëm për Laçin. Punohet në aspektin taktik dhe atë psikologjik, si kurrë më parë këtë sezon, Flamurtari nuk shënon prej 3 ndeshjesh me sulmuesit që ju duhet të gjejnë golin, ndërkohë që mjaft i rëndësishëm për t’u rikthyer te suksesi në një fushë të vështirë si ajo e Laçit që vjen gjithashtu i egërsuar pas disfatës së thellë në Korçë do të jetë dhe aspekti psikologjik.

