Në Vlorë presin që ta rinisin kampionatin me një ritëm tjetër nga ai javëve të fundit për sprintin final drejt realizimit të objektivit për të marrë pjesë në kompeticionet Europiane. Destinacioni mund të arrihet nga dy rrugë të ndryshme, Kupa dhe kampionati, por në të dyja drejtimet skuadra e Shpëtim Duros gjen përballë të njëjtin kundërshtar, Skënderbeun.

Flamurtari përballet me një kalendar vërtet të vështirë në rikthimin në kompeticion. 4 ndeshje brenda pothuaj 20 ditësh që mund të vendosin shumë sa u përket verdikteve finale, 3 prej të cilave përballë skuadrës më të fortë të momentit, Skënderbeut. Kampionati i skuadrës vlonjate rinis nga sfida në shtëpi me Kukësin, një përballje direkete për Europën kundër vendit të dytë në klasifikim, ndërsa menjëherë më pas vëmendja kthehet nga Kupa e Shqipërisë, më datat 5 dhe 18 prill, që janë përcaktuar për ndeshjet me Skënderbeun, në mes edhe një tjetër përballje me skuadrën e Dajës, por këtë herë në kampionat.

Flamurtari rigjen për kthimin në fushë lojtarë të rëndësishëm, Nurkovic pritet të jetë mes shtyllave, Tounkara mund të zbulojë më në fund vellon e misterit mbi vlerat që mbart, dhe madje që ndaj Kukësit mund të kthehet për disa minuta dhe futbollisti aq i dashur nga Duro, Muarem Muarem. Brenda 20 ditësh Flamurtari luan vërtet shumë, një vend në finalet e Kupës dhe pikë të rënda në luftën për Europën, në mes tij dhe tyre është gjithmonë rivali i vjetër, Skënderbeu.