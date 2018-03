Fitore me përmbysje për Parmën në sfidën që hapi të dielën e Serie B. Skuadra emiliane mposhti 3-1 Foggian në javën e 32-të, dhe tashmë është në pozita të mirë në renditje teksa pozicionohet e 6-ta në kuotën e 47 pikëve dhe nëpërmjet play-offit do të tentojë rikthimin në elitën e futbollit italian pas vetëm 3 viteve ku pas falimentit, Parma ka ngjitur nga një kategori në çdo sezon. Në stadiumin Enio Tardini edhe pse mbeti me një lojtar më pak që në minutën e 14-të, pas daljes me karton të kuq të mbrojtësit Loiacono, Foggia arriti të merrte avantazhin në minutën e 24-ët me golin e Mazzeos. Gjithsesi vendasit e shfrytëzuan mësëmiri superioritetin numerik në pjesën e dytë kur te Foggia filloi të ndihej lodhja. Në të 73-ën Emanuele Calaio barazoi shifrat ndërkohë Siligardi dhe Ceravolo me golat e tyre i dhanë fitoren Parmës me shifrat 3-1.

Related