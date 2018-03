Fati i keq përndjek Andrea Contin.Sezoni i mbrojtësit italian me Milanin këtë herë është mbyllur përfundimisht. Pas disa muajsh në boke atëherë kur pritej rikthimi i tij në fushë Conti pësoi një tjetër dëmtim në stërvitje që do ta detyrojë t’i nënshtrohet një tjetër operacioni për t’u rikuperuar plotësisht. Mbrojtësi i krahut të majtë ka udhëtuar në Pittsburgh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për t’u konsultuar me kirurgun që operoi Zlatan Ibrahimovic. Pasi të kuptohet shkalla e dëmtimit do të bëhet e ditur edhe koha që do t’i duhet ish lojtarit të Atalantës për t’u rikthyer në fushë, por minimalisht Conti do të ketë nevojë për 2 muaj pushim dhe kjo do të thotë që ky sezon futbollistik është i mbyllur për të.

Related