Partizani ka një synim të qartë që është Europa League. Pjesmarrja në para-eliminatoret e këtij kompeticioni nuk është vetëm cështje prestigji, por edhe financiare. Demat vijnë nga një seri rezutlatesh pozitive ku nën drejtimin e Dalipit kanë fituar 2 dhe kanë barazuar 1 takim në 3 sfidat e fundit.

Të kuqtë do të udhëtojnë pak kilometra për në periferi të Tiranës ku do të përballen në një mini derbi me Kamzën. Tekniku elbasanas për herë të parë e ka të plotë grupin e lojtarëve dhe tashmë duhet të zgjedhë formacionin e tij më të mirë. Dilema kryesore ka të bëjë me sulmin, alternativa e parë është e njëjta 11-she e javëve të shkuara pra me Asanin e Bardhin nga krahët e repartit të avancuar dhe me Prognin në qëndër, ndërsza hipoteza e dytë parashikon Edgar Çanin titullar në rolin e qëndërsulmuesit.

Në anën tjetër Kamza vjen e përfshirë nga një periudhë krize. Vetëm 2 pikë në 5 sfidat e fundit e kanë larguar përfundimisht ekipin e Ndreut nga ëndrra Europë, madje kanë rishfaqur makthet e rënies nga kategoria. Erlis Frashëri është mungesa kryesore, mbrojtësi korçar është i pezulluar pas kartonit të kuq të marrë në takimin e fundit ndaj Laçit.

Deri më tani në dy ndeshje të zhvilluara në këtë edicion Kamza dhe Partizani kanë ndarë nga një fitore. Në sfidën e parë suksesi i skuadrës së Ndreut i kushtoi stolin Iulianos, ndërsa në takimin e fazës së dytë demat u imponuan në “Selman Stërmasi” duke fituar me rezultatin 2-1. Kjo përballje do të zhvillohet të dielën në orën 14:00.