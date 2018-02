Një momenti i diskutueshëm, që u pasua me golin e vetëm të sfidës me Laçin nuk mund të jetë alibi për humbjen e Vllanisë. Trajneri Ernest Gjoka e pranon se skuadra e tij shpërdori shumë para portës, ndoshta për shkak të presionit për ta gjetur me çdo kusht golin.

“Ishte një ndeshje e vështirë, u munduam të bënim mirë, por u nxituam dhe shpërdoruam shumë. Rasti i golit? Aty ishte faull, arbitri e dha avantazh dhe erdhi goli. Gjithsesi, ne duhet t’i kishim shfrytëzuar më mirë rastet që patëm.

Rastet e humbura? Nuk është çështje egoizmi, ne kërkonim me patjetër gol dhe kjo ndoshta i çoi futbollistët që të gabonin. Kemi krijuar shumë volum loje, por në fund nuk arritëm të merrnim asgjë.”

“Nuk mund të themi se është një ambient i qetë, pasi edhe në momentin kur ke një dhimbje, atëherë nuk ndihesh mirë, jo më në një situatë të tillë”.

