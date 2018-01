Emiljano Vila është i Skënderbeut. Gjen sistemimin e dëshiruar edhe mesfushori i Partizanit i lënë jashtë listës për pjesën e mbetur të sezonit nga klubi i kuq. Mesfushori ka arritur akordin me skuadrën korçare ku do të vihet që këtë të premte nën urdhërat e trajnerit Ilir Daja që do të ketë një opsion më tepër në skuadër për pjesën e mbetur të sezonit. 29 vjeçari përforcon në këtë mënyrë një konkurent direkt të Partizanit, ku u konsiderua i panevojshëm për vazhdimin e projektit pavarësisht se këtë sezon ka luajtur 14 ndeshje në kampionat me të kuqtë.

Për Skënderbeun padyshim është një rast i shfrytëzuar duke qenë se përfiton shërbimet e një futbollisti me shumë eksperiencë në kampionatin shqiptar. Në kampin korçar kryqëzojnë gishtat për një rast analog me atë të Gjergji Muzakës, futbollistit që u konsiderua se i kishte fikur motorët te Tirana, por që i rindezi fuqishëm në Korçë ku po përjeton një rini të dytë këtë sezon me Skënderbeun.