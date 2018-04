Braziliani Malcom është i destinuar të largohet në fund të sezonit nga Bordeaux për të nisur një aventurë të re me një ekip të madh. Pavarësisht interesimit nga Premier League, 21-vjeçari mund të qëndrojë sërish në Ligue 1, për të veshur fanellën e Paris Saint Germain, kampionëve të freskët të Francës. Malcom e pranoi se do të ishte ëndërr për të të luante me parizienët me këta të fundit të cilët do të bënin një ofertë vetëm nëse Di Maria dhe Draxler do të largohen nga ekipi.

