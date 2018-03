Tweet on Twitter

Vala Superliga do të vijojë sot me 4 takimet e tjera të javës së 24-t, ku interesant është fakti se 4 skuadrat që mbyllin renditjen do të zbresin në fushë si pritëse këtë fundjavë.

Kështu Vëllazënimi i Gjakovës, pasi nuk humb prej 4 javësh dhe po i largohet fundit të ftohtë, do të presë këtë pasdite Dritën, skuadrën e vendit të dytë të renditjes. Kuqezinjtë e Gjakovës synojnë të ruajnë ritmin e Drenicës që kanë mbi vete, ndërsa Drita kërkon të përfitojë nga humbja e Prishtinës, për të marrë kryesimin e renditjes.

Liria e Prizrenit, pas gjysmëhapit fals ndaj Vëllazënimit në derbin e Rrafshit të Dukagjinit, do të kërkojë të rikthehet te fitorja në transfertën ndaj Flamurtarit. Synimi i skuadrës së drejtuar nga Blendi Shkëmbi është të renditet në 4-shen e parë, ndërsa Flamurtari kërkon të mbetet pjesë e skuadrave që do të luajnë Play Out-in për t’i shpëtuar rënies.

Në dy sfidat e tjera, Besa e Pejës do të presë Gjilanin dhe Vllaznia e Pozheranit do të përballet me Feronikelin.