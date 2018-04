Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka shqyrtuar të gjitha sjelljet antisportive të shfaqura në ndeshjet e Kategorisë Superiore, por edhe asaj të parë dhe të dytë, duke marrë edhe masat përkatëse.

Kështu në Superiore bie në sy pezullimi me gjobë i klubeve të Laçit dhe Flamurtarit, për shkak të sjelljes së gabuar të tifozërive përkatëse. Gjithashtu Komisioni i dha një ultimatum prej 30 ditësh klubit të Tiranës, për likuidimin e mesfushorit Gjergji Muzaka, sipas vendimit të Dhomës së Zgjedhjes së Konflikteve.

Kjo do të thotë se nëse klubi bardheblu nuk reagon brenda 30 ditëve, Disiplina mund të procedojë me heqje pikësh, që do të komplikonin ngjitjen e Tiranës në Kategorinë Superiore.

Ja vendimet e plota të Komisionit të Disiplinës:

1.Flamurtari F.C, për sjellje të gabuar të spektatorëve, në bazë të Nenit 66/1 të KDS, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqindmijë) lek.

2.KF Laci, për sjellje të gabuar të spektatorëve, në bazë të Nenit 66/1 të KDS, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqindmijë) lek

3.Lojtari i KF “Tomorri”,Ervis Caca,për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1/e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

4.Lojtari i KF “Bylis”,Orges Buzi ,për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1/e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

5.Lojtari i KF “Kevitani”,Klajdi Toli,për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1/e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

6.Lojtari i KF “Domosdova”, Klajdi Bozha, për sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.d të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

7.Lojtari i KF “Tepelena”, Havaraj Kulemans, për sjellje jo sportive ndaj lojtarit kundërshtar, në bazë të Nenit 48/1.d të KDS, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

8.Zyrtari i KF “Shkendija Tr” U-19,Luan Pinari , për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1.a të KDS, dënohet me 2(dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti. Në zbatim të nenit 20/1 të KDS, zyrtarit i ndalohet qëndrimi në dhomat e zhveshjes, stolin e rezervave dhe territori përreth fushës.

9.Lojtari i KF “Shkendija Tr” U-19, Aranit Xhafa, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 48/4 dhe 48/1.d të KDS, dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

10.Lojtari i KF “Laçi” U-19, Elgin Gjinaj ,për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1.e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

11.Lojtari i KF “Partizani” U-19, Eneid Kodra,për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1.e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

12.Zyrtari i KF “Laçi” U-19, Eduart Tanushi , për protesta ndaj vendimeve të zyrtarit të ndeshjes, në bazë të Nenit 56/1.a të KDS, dënohet me 2(dy) ndeshje pezullim nga aktiviteti. Në zbatim të nenit 20/1 të KDS, zyrtarit i ndalohet qëndrimi në dhomat e zhveshjes, stolin e rezervave dhe territori përreth fushës.

13.“Akademia Futbollit ” U-19 për aktivizim të lojtarit që nuk kishte të drejtë të luante, në bazë të Nenit 54 të KDS, humbet ndeshjen në tavolin me KF “Tirana” U-19,me rezultatin 3 me 0.

14.Lojtari i KF “Term” U-17, Leandro Sallaku, për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1/e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

15.Lojtari i KF “Fieri” U-17, Jances Tazaj,për dhunë ndaj kundërshtarit, në bazë të nenit 48/1/e) të KDS,dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

16.Lojtari i KS “Vlora” U-17, Hermes Mishgjonaj,për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit te ndeshjes, në bazë të nenit 49/1/a) të KDS,dënohet me 8 (tetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti.

17.Zyrtari i KF “Korabi” U-17, Sali Kallaverja, për sjellje jo sportive ndaj zyrtarit te ndeshjes, në bazë të nenit 49/2.a të KDS, dënohet me 8 (tetë) ndeshje pezullim nga aktiviteti. Në zbatim të nenit 20/1 të KDS, zyrtarit i ndalohet qëndrimi në dhomat e zhveshjes, stolin e rezervave dhe territori përreth fushës.

18.Lojtari i KF “Korabi” U-17, Benardo Fida,për ofendim dhe goditje ndaj zyrtarit te ndeshjes, në bazë të nenit 49/4 dhe 49/1.b) të KDS,dënohet me 12 (dymbëdhjetë) muaj pezullim nga aktiviteti.

20.Pranimin e kërkeses së lojtarit Gjergji Muzaka. Detyrohet “K.F Tirana” të ekzekutojë vendimin Nr.1 datë 23.01.2017 të DHKZK brenda një afati 30 ditor, duke nisur nga data e shpalljes së vendimit. Paralajmërohet “K.F Tirana”, se me kalimin e afatit 30 ditor, do të merren masat përkatëse në bazë të Kodit të Disiplinës Sportive.

21.Pranimin e kërkesës së zyrtarit të KF “Tirana” U-19 ,Shyqyri Xhepa dhe pezullimin e pjesës së mbetur të dënimit. Në bazë të Nenit 33/4 të KDS, zyrtari Shyqyri Xhepa vendoset në provë për një periudhë 6 mujore.

22.Pezullimin pjesës së mbetur të dënimit të lojtares së “Tirana AS”, Anela Vishkulli me kusht për 6 muaj.

Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.