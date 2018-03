Tweet on Twitter

Skënderbeu nuk shqetësohet nga lajmet që vijnë nga UEFA dhe nga java në javë vijon të përgjigjet në fushë, me rezultate dhe së fundi edhe me lojë të bukur. Sot bardhekuqtë mposhtën me rezultatin 4-0 një kundërshtar aspak të lehtë si Laçi, gjë që u vlerësua edhe nga trajneri Daja.

Përveç rezultateve, tani Skënderbeu po bind edhe me lojë. Çfarë ka ndryshuar te kjo skuadër?

Daja: Sowe është ai që na ka dhënë shumë këto dy ndeshje, pasi ka gjetur 4 herë rrjetën. Ndërkohë, edhe Nimaga me Ditën kanë bërë një punë shumë të mirë, sepse kanë rritur rivalitetin me paraqitjet e tyre të mira. Kemi bërë një ndeshje mjaft të mirë, ndaj një kundërshtari shumë cilësor. Tani, për veç rezultateve, kemi filluar të performojmë edhe më mirë.

Si e motivoni skuadrën?

Daja:Elementët e rëndësishëm të skuadrës, siç janë lojtarët më me eksperiencë, më ndihmojnë shumë për të motivuar skuadrën, pasi janë pikërisht ata që ngrenë adrenalinën në dhomat e zhveshjes. Është shumë mirë për një trajner, kur entuziazzmi rritet nga brenda ekipit.

Keni bërë ndonjë përpjekje për të minimizuar dënimin e Jashanicës?

Daja:Zyra juridike e klubit po bën të pamundurën që Jashanica të marrë minimumin e dënimit, pasi UEFA e ka të qartë rregulloren e saj, se si duhet vepruar. Më vjen keq që Jashanica duhet të vuajë pasojat e një gabimi të të tjerëve, pasi ai vetë është tërësisht i pafajshëm.