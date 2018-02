Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, foli pas barazimit me Kukësin me rezultatin 2-2. Numri një i klubit nuk është i kënaqur me lojën e skuadrës së tij, pasi në pjesën e parë toleroi shumë.

Barazimi –“Jam i kënaqur për vetë mentalitetin e fituesit, pasi barazuam nga dy dola disavantazh. Gjendja e terrenit nuk favorizonte asnjë ekip. Arritëm të luftonim dhe barazuam deri në fund. Kishim mungesa, por ja dolëm mbanë mjaft mirë”.

Sowe – “E pyeta në Gambia a bjen borë, pasi ishte një nga ndeshjet e tij më të mira të tij. Ishte pikë pasimi e fortë për ekipin. I kërkova Muzakës dhe Jamesit ta ndihmonin. Jam i kënaqur jo vetëm nga Sowe që bëri diferencën, por nga i gjithë ekipi. Sulmuesi bëri diferencën sot, pasi golat ishin dhe veprimet individuale. Sowe pa pjesën tjetër të ekipit nuk mund të bëjë gjithçka i vetëm. Ai nuk shënon në mënyrë të vazhdueshme, por i shërben shumë ekipit”.

Rotacioni – “Nuk mund të flasim për politika afatgjata. Kemi tentuar në fillim të sezonit të aktivizojmë lojtarët e rinj, por më pas vendosëm të aktivizojmë kë meriton fanellën e titullarit. Ne kemi ndjekur këtë lloj politike. Nimaga luajti shumë mirës sot. Nëse luan kështu dhe në ndeshjet e tjera do të ketë një fanellë titullari”.

James –Vila –“Vendosëm të bëjmë ndryshimin me James dhe Vilën, pasi fusha e Kukësit është e ngushtë. James është më i mirë në hapësira të ngushta. E kishim studiuar Kukësin dhe e dinim pak a shumë se si do të luante. Dita nuk e mbylli mirë aksionin e Cales, pasi nuk është pozicioni i tij natyral”, – përfundoi Daja.

Related