Luigi Di Biagio qëndron në krye të listës së kandidatëve për t’u emëruar si trajner i përfaqësueses “azzurre” të futbollit. Një gjë të tillë la të kuptohet zëvendëskomisioneri i Federatës Italiane të Futbollit, Alessandro Costacurta, që shtoi se një vendim përfundimtar mbi trajnerin e ardhshëm të të kaltërve do të merret në muajin maj.

Trajneri i 21-vjecarëve, Gigi di Giagio, u emërua si teknik i përkohshëm i përfaqësueses italiane pas shkarkimit të Gian Piero Ventura-s, që u konsiderua edhe si shkaktari kryesor për dështimin me turp të të kaltërve nëntorin e kaluar, në përballjen play off me Suedinë, që për rrjedhojë i la 4 herë kampionët e botës jashtë kampionatit të ardhshëm që do të zhvillohet pas disa muajve në Rusi.

Costacurta përmendi disa emra, mes të cilëve bën pjesë edhe ish-trajneri Antonio Conte, i cili ishte në drejtimin e kombëtares italiane në evropianin e fundit. Ish-mbrojtësi i famshëm i Milanit dhe përfaqësueses konfirmoi interesimin e trajnerit aktual të Seviljes, Vincenzo Montella, por gjithashtu përmendi edhe emra që diheshin që më pare, si Carlo Ancelotti, që pas shkarkimit nga Bajerni i Mynihut është pa skuadër, si dhe të Roberto Mancini-t, që drejton në Rusi ekipin e Zenitit. Më herët vetë Costacurta kishte pranuar interesimin e trajnerit aktual të Juventusit, Massimiliano Allegri, dhe rivalit të tij në luftën për titull, Maurizio Sarri, gjithsesi 51-vjeçari lombard konfirmoi se, pavarësisht humbjes me përfaqësuesen e argjentinës, Luigi Di Biagio mbetet një alternativë tepër e fortë për të marrë me të drejta të plota timonin e kombëtares “azzurre”.

Costacurta pranoi përshtypjet e mira që ka lënë Di Biagio te drejtuesit e Federatës Italiane të Futbollit si dhe në Komitetin Olimpik të këtij vendi, apo qoftë edhe në ambientet sportive të këtij vendi, që kur ishte trajner i 21-vjeçarëve. Costacurta madje shfajësoi Di Biagion nga çdo përgjegjësi për disfatën me Argjentinën, teksa shpjegoi që as trajnerë si Mourinho apo Guardiola nuk do të kishin mundur dot të evitonin humbjen me përfaqësuesen “albiceleste”.

Costacurta tha se Italia po prejekton një plan 4-5-vjeçar shumë të ngjashëm me programin që ndoqi Spanja për të përmirësuar skuadrat e moshave, por pranoi gjithashtu se prioritet do t’i jepet edhe përfaqësueses së femrave. Di Biagio do të jetë trajneri i Italisë gjithashtu edhe në takimin miqësor që “azzurr”-ët do të kenë në “Wembley” të martën në mbrëmje me Anglinë e Gareth Southgate.

Në fund të fjalës së tij zv/komisioneri i Federatës Italiane të Futbollit konfirmoi se emri i ri i përfaqësueses do të mësohet përfundimisht më datën 20 maj dhe pikërisht ai do të jetë edhe trajneri që do të drejtojë kombëtaren e të kaltërve edhe për ndeshjet miqësore me Arabinë Saudite, Francën dhe Holandën që do të luhen në fund të majit dhe fillimin e muajit qershor.