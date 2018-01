Chievo Verona kërkon Kristal Abazajn e Luftëtarit. Lajmi i bujshëm publikohet nga prestigjiozja italiane Gazzetta Dello Sport, që u referohet zhvillimeve më të fundit te skuadra verdheblu.

Edhe pse nuk jepen shumë detaje, mjafton fakti që një klub i Serisë A po sheh mundësinë e blerjes së një talenti nga Superiorja, që të përbëjë një lajm shumë të rëndësishëm për opinioinin sportive në vend. Në fakt, kartoni i Abzajt, sikurse u njoftua gjerësisht në shtypin shqiptar është blerë nga Skënderbeu, por 21-vjeçari do të qëndronte deri në fund të sezonit i huazuar të bluzinjtë. Nëse oferta e Chievos do të jetë ajo e duhura, atëherë Abazaj do të transferohet në Serinë A, pa luajtur asnjë ndeshje me korçarët.