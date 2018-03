Performanca e mirë e Juan Bernat me fanellën e Bayern Munich, ka bërë që shumë skuadra të shfaqin interes për kartonin e futbollisit. Sipas mediave gjermane, për 25-vjeçarin ka shfaqur interes Barcelona, por nuk mbetet pas as Chelsea, me anglezët të cilët e shikojnë Bernat si zëvendësuesin ideal të Marcos Alonso, i cili me shumë mundësi do të transferohet te Parsi Saint-Germain gjatë merkatos së verës. Gjithsesi si për spanjollët ashtu edhe për anglezët do të jetë e vështirë të arrijnë te futbollisti, pasi ai konsiderohet i pashitshëm nga bavarezët, pasi është pjesë e një projekti afatgjatë për klubin e Heynckes.

