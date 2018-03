Casemiro thërret Neymar te Reali i Madridit. Lojtari brazilian do të ishte shumë i lumtur nëse bashkëkombasi i tij do të vinte te madrilenët, duke thënë se klubi i ka mundësitë për ta marrë në merkaton e verës, por për diçka të tillë duhet pyetur më shumë presidenti Florentino Perez. Mesfushori 26-vjeçar vijoi më tej duke thënë se sulmuesi i PSG i ka gjithmonë të hapura dyert te “Los Blancos” dhe se është i bindur që do të përshtatej shumë mirë me Cristiano Ronaldon.

