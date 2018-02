Borussia Dortmund është ndalur në “Signal Iduna Park” pas tre fitoresh radhazi, duke barazuar 1-1 kundër Augsburg-ut. Vendasit e nisën shumë mirë, duke kaluar të parët në avantazh me anë të yllit Marco Reus, që po kalon një formë të shkëlqyer, por në fund Danso barazoi gjithçka. 45’ minutat e para u mbyllën në avantazh të Borussia, që kaloi në epërsi pas 16’ minutash lojë me anë të yllit Marco Reus. Vendasit e dominuan ndeshjen nga fillimi deri në fund duke regjistruar disa raste të rrezikshme, por nuk pati gol. Edhe tentativat e Augsburg-ut nuk përfunduan në rrjetë falë pritjeve të portierit Burki.

Në pjesën e dytë Borussia mundohet të kontrollojë lojën, me miqtë që provojnë me kundërsulm. Në minutat e mbetura loja bëhet më interesante me Augsburg-un, që barazoi ndeshjen me anë të Danso, i cili shënoi pas një goditjeje këndi. Fillimisht sulmuesi provoi me kokë, por Burki e ndali. Topi kthehet sërish dhe në tentativën e dytë Danso e dërgoi në rrjetë. Me këtë barazim Dortmundi shkoi në kuotën e 41 pikëve në vend të dytë, 1 më shumë se Schalke që ndjek nga pas, ndërsa pozicionohet në mesin e artë në vend të tetë me 32 pikë.