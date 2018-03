Tweet on Twitter

Share on Facebook

Usain Bolt ka filluar sot provën deçizive që do të përcaktojë nëse do të ketë të ardhme edhe në futboll, apo duhet të mjaftohet vetëm me atletikën, ku në fakt ka ‘pushtuar’ botën.

Atleti ka nisur sot një provë zyrtare me Borusian e Dortmundit, ndërsa e veçanta është se që në ditën e parë si futbollist, ka arritur të shënojë dy gola, një me kokë në aksion dhe një tjetër me penallti.

“U argëtova shumë. Ishte diçka shumë e bukur. Kuptova që jam në kondicion mjaft të mirë fizik, por mbi të gjitha tani e kam më të qartë se çfarë duhet të bëj dhe ku duhet të përmirësohem”, tha Bolt pas stërvitjes së parë me Dortmundin.

“Ishte shumë bukur. U përshtat mjaft mirë edhe në futboll”, deklaroi fantazisti gjerman i Dortmundit, Mario Gotze, kur u pyet mbi Bolt si futbollist.

Stërvitja e Dortmundit sot u ndoq nga mijëra sportdashës, por edhe gazetarë të shumtë, ndërsa në fund kampioni xhamajkan dha edhe autografe për të pranishmit.