Erjon Bogdani u shpreh i kënaqur me fitoren 1-0 ndaj Kazakistanit në këtë test të parë miqësor, por e pranoi gjithashtu se skuadra që ai drejton ka shumë gjëra për të rregulluar. Takimi i radhës me të njëjtin kundërshtar do të jetë një tjetër provë për lojtarët që janë aktivizuar pak ose aspak gjatë 90-minutëshit të parë.

Test pozitiv

Zhvilluam një lojë të mire, por gjithsesi bëmë gabime. Duhet ta rishoh ndeshjen. E rëndësishme është që të zhvillojmë sa më shumë takime miqësore që djemtë të njihen dhe të jenë gati për 3 ndeshjet kualifikuese në tetor, me Ukrainën, Norvegjinë dhe Sllovakinë. Në ndeshjen tjetër do t’u japim hapësira edhe lojtarëve të tjerë që nuk luajtën shumë sot. Unë kam grumbulluar 26 lojtarë dhe në fund do të nxjerrim konkluzionet tona. Çdo vit ndryshohet ditëlindja. Kumbulla, Gjerko, apo Pasha e Nexha, kanë qenë lojtarë të vitit 2000. Unë po u jap vazhdimësi këtyre lojtarëve, që të tregojnë veten.

Objektivi, Elite Round

Objektivi nuk ndryshon, vjet e kishim të vështirë. Tani ka konkurrencë brenda ekipit, ka elementë cilësorë. Ata duhet të tregojnë veten edhe tek ekipet ku luajnë, që të marrin minuta në këmbë. Sa më shumë miqësore, aq më mirë. Te U-19 ka shumë elementë që mund të shkojnë te Shpresa apo te Kombëtarja A. Edhe pse janë të ditëlindjes 2000, po e tregojnë veten dhe në ekipet e tyre, sidomos në Itali.