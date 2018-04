Lajme aspak të mira për Borussia Dortmund që me një komunikatë bënë të ditur se Michy Batshuayi nuk do të luajë më këtë sezon me verdhezinjtë. Fatale për sulmuesin ishte dëmtimi në kavilje në derbin e humbur me Schalken, dëmtim që mbyll edhe aventurën e lojtarit në Dortmund pasi me përfundimin e huazimit do të rikthehet te Chelsea. Por ka edhe një lajm të mirë, ku sipas mjekëve gjermanë, Batshuayi pritet të rikuperohet në kohë për të luajtur me Belgjikën në Botërorin e Rusisë.

