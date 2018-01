Me entuziazmin e krijuar nga rezultatet e ndeshjeve të fundit, por edhe 2 afrimeve spektakolare në merkato si Coutinho dhe Jerry Mina, Barcelona do të udhëtojë në Sociedad, ku do të përballet me Realin vendas për të rivendosur edhe njëherë diferencën prej 9 pikësh ndaj Atleticos dhe për të shuar përfundimisht shpresat e Realit për titull.

Skuadra e Valverdes luan mbrëmjen e sotme ndeshjen e fundit të fazës së parë, ndërsa vijon të jetë e pathyeshme me 15 fitore dhe 3 barazime deri tani. Në Sociedad do të jetë sërish radha e Messit për të treguar edhe njëherë se është ai lideri i vërtetë i Barçës, ndërsa për të parë Coutinhon do të na duhet të presim të paktën edhe 2 javë.

Një tjetër shans nga minuta e parë pritet të ketë edhe Ousmane Dembele, që pas dëmtimit, ka rikuperuar dhe po kërkon të tregojë se meriton një fanellë titullari te katalanët e Valverdes. Nga ana tjetër, Sociedadi e nisi mjaft mirë sezonin, duke qenë pjesë e 4-shes kryesuese në javët e para, por kurba në rënie e ecurisë ka bërë që aktualisht të pozicionohet në vendin e 13 dhe shumë larg zonës europiane.

Takimi Real Sociedad-Barcelona do të startojë në orën 20:45 dhe do të transmetohet nga Supersport2.

Më herët, në orën 16:15, Sevilla do të zbresë në fushë në transfertën ndaj modestëve të Alavesit, që synojnë largimin nga zona e ftohtë. Pas humbjes 3-5 në shtëpi javën e kaluar, Vincenzo Montella do të ketë mundësinë për të marrë fitoren e parë në kampionat, si trajner i Sevillas. 3-pikëshi është mjaft i rëndësishëm edhe për të qëndruar në valle për një vend në Champions, ndonëse për këtë duhet të rivalizojnë me Realin e Madridit.