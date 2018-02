Tweet on Twitter

Pas dy barazimeve radhazi, që sollën edhe rihapjen e luftës për titullin kampion në La Liga, Barcelona do të përballet pasditen e sotme me Eibarin modest. Katalanasit vijnë dukshëm si favoritë në këtë duel, ndërsa takimi i fazës së parë foli për blaugranat, që triumfuan me rezultatin e thellë 6-1.

E nëse Barcelona është ndalur në dy barazime radhazi në kampionat, Eibar nuk e njeh humbjen në La Liga që prej 13 janarit, me 4 ndeshjet e fundit që ka siguruar dy barazime dhe dy fitore. Ky takim do të startojë në orën 16:15 dhe do të transmetohet në Supersport 3.

Sfida tjetër që vjen nga La Liga do të jetë Malaga-Valencia. Vendasit kërkojnë pikë për të ringjallur shpresat dhe për t’iu shkëputur vendit të fundit, ndërsa miqtë, pas 3 humbjesh radhazi, gjetën rrugën e suksesit në ndeshjen e fundit ndaj Levantes.

Ndërkohë që objektivi është të sigurohen edhe sonte 3 pikët, për të konsoliduar pozitat në vendin e 3-të. Ky takim do te zhvillohet sot në orën 20:45.