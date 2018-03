I shumë kërkuar nga skuadrat më të mëdha të Europës, Max Meyer refuzohet nga Barcelona. Sipas mediave spanjolle, drejtuesit katalanas i kanë thënë “jo” mundësisë për të firmosur me talentin, i cili në fund të sezonit do të largohet me vlerë zero nga Schalke 04.

Skuadra e drejtuar nga Valverde sapo ka siguruar shërbimet e mesfushorit Arthur nga Gremio dhe nuk ka ndërmend të marrë një tjetër futbollist për mesfushën. Gjithsesi kërkesat për 22-vjeçarin nuk mungojnë dhe duke qenë se largohet me parametra zero, emri i tij bëhet edhe më interesant për merkaton.