Pas suksesit me Atletikon e Madridit në ‘Camp Nou’, në Spanjë nuk mbeti më asnjë dyshim në lidhje me çështjen e titullit, megjithatë nuk përbën aspak risi objektivi i ekipit blaugrana për të triumfuar në Primera Division pa asnjë humbje. Deri në fund të sezonit duhen zhvilluar edhe 10 ndeshje në ligën spanjolle, megjithatë, ndonëse luhet në orën 16:15 në Katalunjë, Athletic Bilbao përfaqëson një ndër kundërshtarët e pakët që mund ta rrezikojnë një objektiv të tillë.

Sevilja në Andaluzi, Valencia në Camp Nou, ndoshta Celta në Vigo dhe natyrisht Reali i Madridit në Katalunjë, këto janë skuadrat që mund ta privojnë ekipin e Ernesto Valverdes nga fitimi i titullit, pa pësuar asnjë humbje. I vetmi problem për vendasit duket se vjen nga mungesa e sulmuesit Luis Suarez, që me 21 golat e tij pozicionohet në vendin e dytë në listën e golashënuesve, me vetëm 3 gola më pak sesa Messi, gjithsesi skualifikimi i 31-vjeçarit uruguaian nuk pritet të influencojë shumë, duke pasur parasysh faktin që baskët e Athletic Bilbaos nuk shënojnë gol jashtë fushe prej plot një muaji e gjysmë.

Takimi i mbrëmjes do të mbahet në ‘Santiago Bernabeu’, ku kampionët në fuqi i pret një ndeshje tepër e vështirë ndaj Girona-s, skuadër nga e cila Reali i Madridit e pësoi 2-1 në Katalunjë, në fazën e parë, ndërkaq në orën 18:30 radhën për të zbritur në fushë do ta kenë “los colchoneros”, që do të përballen në Komunitetin Valencian, me Villarrealin, pas një ecurie ku futbollistët e Simeones kanë fituar 7 nga 8 ndeshjet e fundit në kampionat.