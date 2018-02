Drejtori sportiv i Interit, Piero Ausilio gjatë një interviste me mediat italiane sqaroi situatën lidhur me rinovimin e kontratës me Mauro Icardin. 46-vjeçari deklaroi se me argjentinasin nuk ka asnjë problem dhe se kontrata është rinovuar pak kohë më parë, por palët do të takohen sërish për të kuptuar nëse ekziston mundësia për të përmirësuar diçka nga kontrata aktuale. Ai deklaroi se për momentin nuk kanë pse të nxitohen pasi nga futbollisti nuk ka patur ndonjë kërkesë të veçantë. Mes palëve ekziston dëshira për të vazhduar bashkë dhe kur të jetë momenti për të bërë diçka do ta bëjmë pa i thënë njëriu.

