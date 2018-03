Me shitjen e Carrasco dhe Gaitan, skuara e Atleticos së Madridit mbetet mjaft aktive në merkato për të përforcuar ekipin për sezonin e ardhshëm. Drejtuesit “Los Colchoneros” kanë vëzhguar së fundmi Max Meyer, mesfushorin e Schalke 04 i cili ka kontratë deri në qershorin e ardhshëm, por që ka njoftuar se nuk do ta rinovojë. Synimi i drejtuesve të klubit madrilen është të arrijnë sa më shpejt akord me 22-vjeçarin për të shmangur konkurrencën në muajt e ardhshëm, pasi për Meyer interesohen edhe Barcelona me Arsenal.

