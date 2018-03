Atletico e Madridit konfirmohet si pretendentja kryesore për të triumfuar në këtë edicion të Europa League. Los Colchoneros edhe pse ishin pothuajse të kualifikuar treguan një provë force edhe në sfidën e kthimit përballë Lokomotivës së Moskës duke u bërë skuadra e parë që siguron një biletë për në fazën çerekfinale të kompeticionit.Simeone kishte lënë në shtëpi Diego Costën dhe në stol Antoine Griezmann, pork jo nuk e pengoi Atleticon të fitonte me shifrat e thella 5-1 në transfertën moskovite përballlë Lokomotivës duke e eliminuar skuadrën ruse me rezultat të përgjithshëm 8-1. Serinë e golave në stadiumin Lokomotiv Stadium të Moskës e hapi, Angel Correa në minutën e 16-të, por vendasit barazuan shifrat 4 minuta më vonë me një supergol të Rybus. Në pjesën e dytë kishte festë për të gjithë sepse shënuan me rradhë Saul Niguez, Fernando Torres që e gjeti rrugën e rrjetës dy herë dhe Griezmann që pavarsisht se hyri në fushë nga stoli shënoi një gol shumë të bukur në minutën e 85-të pas asistit të Correas duke vulosur rezultatin në 1-5.

