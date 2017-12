The Sun shkruan se Jose Mourinho beson se klubi katalan është favorit për blerjen e sulmuesit nga Atletico Madrid.

Man Utd ka frikë se Antoine Griezmann do të transferohet te Barcelona.

