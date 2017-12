Pas dështimit të radhës, Wenger jep një deklaratë që do ta nervozojë çdo tifoz të Arsenalit

“Kjo do të kthehet për të mos u bërë problem i madh”, shtoi ai. /Lajmi.net/

“Ne krijojmë raste. Golat do të vijnë. Është e vështirë të thuhet që ai ka rënie në formë. Ai tentoi. Ishte vështirë sepse ata janë mbrojtur mirë”, deklaroi Wenger.

Pavarësisht barazimit me West Hamin dhe klasifikimit në tabelë, ku Arsenali është në vendin e 7, Wenger konsideron që ekipi i tij po luan shumë mirë, përcjellë “Lajmi.net”.

Arsene Wenger është shumë i kënaqur me skuadrën e tij.

