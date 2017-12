Januzaj: Kjo është ajo që ju mungon në futboll

“Babai im është këtu me mua, ndërsa nënë vjen disa herë. Më pëlqen të jem në shtëpi me familje”, tha fillimisht Januzaj.

Powered by WPeMatico

Nese keni dicka per te komentuar ju lutemi bejeni ne hapesiren me poshte . Gjithashtu mund te perdorni butonat Like, Tweet, Google +1