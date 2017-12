Ja lojtarët që do ta fitonin Topin e Artë nëse nuk do të ekzistonin Ronaldo dhe Messi

Lajmi.net ju sjell emrat e futbollistëve që në dhjetë vitet e fundit kanë qenë në podium me Messin e Ronaldon për Topin e Artë, dhe në rast mos ekzistimi të këtyre dyve, emrat e tyre do të figuronin në historinë e këtij çmimi, që cilësohet si më i rëndësishmi në aspektin individual.

Ylli portugez, arriti që për të pestën herë të ngritët në podium për të tërhequr Topin e Artë në karrierën e tij, për t’u barazuar me rivalin e tij, Lionel Messi, me të cilin kanë dominuar dekadën e fundit duke fituar së bashku dhjetë trofe të Topit të Artë.

