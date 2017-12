Futbolli bëhet ‘luftë’ në ndeshjen Partizan – Crvena Zvezda

Crvena Zvezda arriti të shmangte humbjen, duke barazuar 1-1 dhe ruajtur distancën prej 9 pikësh me rivalët e përjetshëm.

Ndeshja u ndërpre për 10 minuta, kohë gjatë së cilës tifozëritë dhuruan “spektakël” me përplasjen mes tyre, duke i detyruar forcat e rendit të ndërhynin dhunshëm për të shmangur më të keqen.

Powered by WPeMatico

Nese keni dicka per te komentuar ju lutemi bejeni ne hapesiren me poshte . Gjithashtu mund te perdorni butonat Like, Tweet, Google +1