Fëmijëria dramatike e Luanit, yllit të Gremios që dëshiron të shkruajë historinë ndaj Realit

Viti 2016 ishte i suksesshëm për Luan, kur fitoi medaljen olimpike në Rio 2016 me Brazilin, përkrah Neymarit, Gabriel Jesusit dhe Douglas Costas.

Interesantja e karrierës së tij është se ai deri në moshën 19 vjeçare ka qenë një futbollist i futsallit. Nuk është diçka e zakonshme që profesionistët të bashkohen me futbollin në një moshë kaq të vonë. Ai luajti disa ndeshje në Serie B në Brazil, një ekip modest nga vendlindja e tij.

Luan u lind më 27 mars të vitit 1993, është një “diamant” i zbuluar nga Gremio, por para se të bënte karrierë profesionale ai u përballë me shumë vështirësi.

