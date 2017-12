Leo Messi, Radamel Falcao dhe Robert Lewandowski ndodhen të tre në vendin e pestë me nga 14 gola. Ndersa golashënuesi më i mirë i Premier Leagues, Salah, nuk ka arritur të futet në 10 golashënuesit më të mirë. /albeu.com/

Në vendin e dytë dhe të tretë ndodhen dy lojtarë nga kampionati italian, Mauro Icardi me 16 gola dhe Ciro Imobile me 15 gola.

Powered by WPeMatico

Nese keni dicka per te komentuar ju lutemi bejeni ne hapesiren me poshte . Gjithashtu mund te perdorni butonat Like, Tweet, Google +1