Bonucci: “Pse e braktisa Juventusin për Milanin”

“Kjo [pyetja] po më djersit më shumë se që djersitem për 90 minuta në fushë. Le të themi se ndodhen disa gjëra që na bënë Juventusin dhe mua ta marrim këtë vendim. Sapo Milani ma dha mundësinë, e kapa me të dy duart dhe menduar dy herë”, ka shpjeguar Bonucci.

Përgjigja e tij: “Të themi se përgjigja nuk do të ishte e përshtatshme për një vajzë të vogël”, transmeton Express.

