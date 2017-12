Barzagli nuk pensionohet, nënshkruan me klubin e madh nga Liga e Kampionëve

Barzagli është aktualisht i lidhur me “Bianconerët” deri më 2018. /Lajmi.net/

“Goal Italia” ka njoftuar se mbrojtësi veteran mund të nënshkruajë kontratë të re me skuadrën kampione nga Serie A.

