Barcelona me shpenzime marramendëse për pagat e lojtarëve

Të dhënat për pagat e futbollistëve janë paraqitur nga zyrtarët e La Liga, të cilët monitorojnë vazhdimisht situatën për të ndihmuar klubet që të mos falimentojnë. Teorikisht, Barça i nxjerr pagat e lojtarëve nga e drejta televizive dhe biletat e abonimet të shitura në “Camp Nou”. Katalanasit shpenzojnë 8 milionë euro më shumë se Real Madrid, ndërsa diferenca e dy gjigantëve me ekipet e tjera është domethënëse. Atletico Madrid e vendit të tretë harxhon 250 milionë euro për rrogat, ndërsa ka klube si Getafe, Las Palmas, Girona, Eibar, Leganes apo Levante që nuk harxhojnë më shumë se 40 milionë euro në vit për pagat e lojtarëve. /Telesport/

